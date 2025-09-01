Под матрасом и под вопросом

Главным арт-скандалом этого лета стала история с тремя неизвестными «шедеврами Малевича», обнаруженными под матрасом израильской пенсионерки. Новообретенные работы были с помпой выставлены в Национальном музее современного искусства в Бухаресте. Однако в красивой истории вскоре усомнились ведущие эксперты, а музей поспешил дистанцироваться от работ, заявив, что не занимался установлением их подлинности. Об этой и других сомнительных ситуациях на современном рынке русского авангарда рассказывает Ксения Воротынцева.

Выставка с громким названием «Казимир Малевич: после истории», завершившаяся на днях в Бухаресте, с самого начала претендовала на сенсацию. Не каждый день публике предъявляют три неизвестные работы, приписываемые Малевичу: «Супрематическая композиция с зеленым и черным прямоугольником» (датирована на выставке 1918 годом), «Кубофутуристическая композиция» (1912–1913) и «Супрематическая композиция с красным квадратом и зеленым треугольником» (1915–1916). Музей показал эти находки в обрамлении 14 произведений румынских авторов из своей коллекции. А в пресс-релизе объяснил, что музеи должны предоставлять площадку проектам, провоцирующим дискуссии, поскольку «дискуссии лучше, чем конформизм».

Из комментариев музея и представителей владельцев вырисовывалась следующая картина. Ева Левандо, 95-летняя израильская пенсионерка, унаследовала работы от своего отца, Бенциона Левандо, бухгалтера из Одессы. Одну из картин он получил в 1929-м как плату за свои услуги, а две другие приобрел год спустя. В 1990-м Ева Левандо эмигрировала в Израиль и увезла картины с собой. Все эти годы о них не вспоминали, пока в 2023-м во время переезда вдруг не обнаружили их под матрасом. По словам израильского бизнесмена Янива Коэна, мужа внучки Левандо, картины принадлежат кисти Казимира Малевича. Это же утверждается и в экспертном заключении киевского искусствоведа Дмитрия Горбачева, оценившего работы в $160–190 млн.

Впрочем, экспертному сообществу история не показалась убедительной. Куратор и авторитетный искусствовед-расследователь Константин Акинша в статье, опубликованной на портале e-flux, указал на искажения фактов биографии Малевича в пресс-релизе музея. А заодно — на отсутствие документального подтверждения подлинности картин, относящегося ко времени жизни художника.

В интервью BBC он заявил, что не существует доказательств присутствия работ Малевича «на российском или украинском арт-рынке в конце 1920-х — начале 1930-х».

По словам эксперта, в записях художника тоже нет данных о частных продажах после 1917 года. Отметил Акинша и еще один щекотливый момент: выставка в Национальном музее современного искусства спонсировалась стоматологической клиникой Янива Коэна.

Сам Коэн объяснил отсутствие документов сталинскими репрессиями, под каток которых попало искусство. Впрочем, предоставленные им заключения Дмитрия Горбачева вопрос не закрыли: мнение одного эксперта не равно консенсусу специалистов, тем более что фигура самого Горбачева выглядела довольно спорной. Например, так и не подтвердилась информация о том, что он является консультантом аукционных домов Sotheby’s и Christie’s. Их представители, по сведениям BBC, открестились от Горбачева.

На фоне поднявшегося шума Национальный музей современного искусства сделал заявление, признав, что не занимался проверкой подлинности работ. А спонсорскую помощь клиники Коэна объяснил покрытием расходов «на дополнительную охрану».

Комментируя ситуацию по просьбе “Ъ”, коллекционер Андрей Васильев обратил внимание на то, что на обороте всех трех картин стоят штампы «Разрешено к вывозу из СССР»: «Сам по себе такой штамп — гарантированная фальшивка. Похожие штампы действительно встречаются на работах нон-конформистов, например Дмитрия Плавинского. Но документооборот в Министерстве культуры СССР был устроен таким образом, что к штампу обязательно прилагалось огромное количество бумаг: разрешения, экспертиза и прочее. К тому же, как утверждают представители владельца, картины вывезли в 1990 году из России в Израиль. Наивно предполагать, что в это время кто-то поставил бы такую печать и разрешил бы вывезти три подлинника Малевича.

Возможно, штампы сделали по другим причинам — например, планировали продать картины внутри СССР.

Но типографскую краску не смоешь. И теперь нужно либо объяснять, откуда взялись эти штампы, либо просто игнорировать их, как попытались сделать в этот раз».

Картины Малевича появляются на рынке нечасто и всегда привлекают к себе внимание. В 2008 году амстердамский Стеделейк-Мюсеум после судебных разбирательств вернул пять произведений художника его наследникам. Эти вещи в числе других работ Малевич привез в Берлин на выставку в 1927 году. Художнику пришлось вернуться в СССР еще до закрытия выставки, и он попросил секретаря Союза берлинских архитекторов Хуго Херинга присмотреть за произведениями. Малевич надеялся вновь посетить Германию, но за границу его так и не выпустили. В 1958 году Херинг продал часть работ муниципалитету Амстердама, который предоставил их в долговременное пользование Стеделейк-Мюсеуму. Наследники Малевича утверждали, что Херинг не имел права торговать вверенными ему вещами. Спор длился четыре года и закончился мировым соглашением. Одна из переданных наследникам работ — «Супрематическая композиция» (1916) — впоследствии установила ценовой рекорд. В 2018 году она была продана на Sotheby’s за $85,8 млн, став самым дорогим произведением русского искусства.

Неудивительно, что при таком спросе на работы Малевича — и русского авангарда в целом — рынок буквально наводнен подделками.

В 2018 году израильский арт-дилер Ицхак Заруг и его деловой партнер Моез бен Хазаз получили сроки за торговлю фальшивым русским авангардом.

Впрочем, из 1,8 тыс. подозрительных работ только три были официально признаны фальшивками, а самих подельников отпустили прямо в зале суда: им зачли время, проведенное под стражей в ходе расследования.

Не застрахованы от подделок даже именитые музеи. Грандиозным скандалом стала выставка русского авангарда в Музее изящных искусств в Генте в 2018 году. 24 работы из коллекции Ольги и Игоря Топоровских, атрибутированные как произведения Казимира Малевича, Владимира Татлина, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова, вызвали у экспертов множество вопросов. Выплывшие буквально из ниоткуда, они не могли похвастаться ни выставочной историей, ни включением в каталоги-резоне. В итоге музею пришлось снять работы с экспозиции. Но на этом дело не закончилось: директора музея Катрин де Зегер отправили в отставку, а самих Топоровских арестовали.

Подобные инциденты побуждают некоторые музеи тщательнее исследовать собственные фонды. Так, Музей Людвига в Кельне еще в 2020 году открыл выставку, посвященную подделкам русского авангарда, обнаруженным в своей коллекции. Проверка картин — с привлечением ученых из разных стран — помогла выявить 22 неаутентичные работы. Конечно, это капля в море, но, возможно, со временем подобная практика все-таки приживется и в других собраниях.

Ксения Воротынцева