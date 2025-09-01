«Зенит» объединил футбол и школу

Футбольный клуб «Зенит» открыл многофункциональный комплекс, в котором разместились общеобразовательная школа, крытый манеж, офисные помещения. Впервые ребята, которые обучаются в академии, смогут совмещать в одном здании занятия футболом и обучение по школьной программе. В церемонии открытия объекта приняли участие председатель совета директоров клуба Елена Илюхина и новый глава правления «Зенита» — Константин Зырянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная линейка с поднятием флага РФ в присутствии сотрудников академии, учащихся, их родителей и высоких гостей

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Торжественная линейка с поднятием флага РФ в присутствии сотрудников академии, учащихся, их родителей и высоких гостей

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Общая площадь здания на улице Верности, 21, составила 17 тыс. кв. м — сюда вошли спортивные помещения (поле, трибуны, раздевалки, судейская комната, медицинский блок и тренажерный зал), а также образовательные пространства (классы, библиотека, столовая и буфет). 1 сентября, в День знаний, к учебе в школе приступили более 170 воспитанников «Газпром-Академии» с 6-го по 11-й класс. Торжественная линейка с поднятием флага РФ состоялась сегодня утром в присутствии сотрудников академии, учащихся, их родителей и высоких гостей. Среди них был глава Российского футбольного союза, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Он рассказал, что в детстве тоже учился в спортивном классе, что не помешало ему получить качественное общее образование.

Наиболее интересной получилась та часть мероприятия, во время которой на вопросы журналистов отвечали глава совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина и Константин Зырянов. В предпоследний день лета, 30 августа, совет директоров «Зенита» назначил 47-летнего Зырянова, бывшего игрока и тренера «Зенита», одного из самых легендарных игроков в истории клуба (обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА — высших наград петербургского клуба) новым председателем правления ФК «Зенит». На этом посту Зырянов, работавший ранее советником главы правления, сменил Александра Медведева, возглавлявшего «Зенит» в последние годы. Сам Медведев при этом стал советником Зырянова.

Елена Илюхина, объясняя выбор совета директоров клуба, сказала, что Константин Зырянов стал «единоличным исполнительным органом ФК "Зенит"». В его ведении — вся операционная деятельность клуба, а также формирование «духа победителей» во всех командах, которые объединяет бренд «Зенит» — от детских до женской и главной. Поспособствовало назначению Зырянова на высокий пост — редкий случай, когда клуб возглавил бывший футболист, обычно это делают либо чиновники, либо выходцы из бизнеса,— то, что у Константина есть «опыт, харизма, авторитет и то, что он не боится ответственности».

Зырянова спрашивали на разные темы, связанные с функционированием академии и задачами, которые стоят перед «Зенитом». Первоочередная из них — возвращение чемпионского титула, которым команда владела семь лет и который по итогам прошлого сезона уступила «Краснодару». Корреспондент «Ъ-СПб» поинтересовался у нового руководителя клуба, как улучшить работу академии «Зенита» и увеличить приток ее воспитанников в главную команду. В последние годы дело с этим обстоит плохо. Сейчас в составе «Зенита» из бывших учеников академии — только 17-летний нападающий Вадим Шилов. Потому что играют в основном легионеры из Южной Америки, преимущественно бразильцы. Зырянов сказал, что академия работает хорошо, потому что около 30 игроков, прошедших школу Академии «Зенита», выступают в командах Российской премьер-лиги, и это не считая тех, кто играет в первой и во второй лигах. Что касается проблем с попаданием в состав «Зенита», то тут все просто: сине-бело-голубая команда ведет борьбу за победы во всех турнирах, в которых выступает, и конкуренция в ней — высочайшая. Выходец из академии должен быть готов к тому, чтобы выступать за «Зенит». Глава правления развел бытующий в среде болельщиков миф о том, что Сергей Семак, главный тренер «Зенита», не любит работать с молодыми российскими игроками, а любит работать с бразильскими легионерами. «Семак любит работать с сильными игроками,— сказал Зырянов,— а из какой они страны, не важно».

«Зенит» после семи туров чемпионата России занимает в таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Следующий матч в турнире петербургская команда проведет 14 сентября в Калининграде против «Балтики», которая идет на третьем месте.

Кирилл Легков