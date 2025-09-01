Защитник «Оренбурга» Максим Сыщенко арендован «Черноморцем»

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил о переходе защитника Максима Сыщенко в «Черноморец» из Новороссийска. Игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона 2025/2026.

Максим Сыщенко провел шесть матчей за основную команду «Оренбурга», но не отметился голами или голевыми передачами. В текущем сезоне он трижды выходил в стартовом составе в матчах Фонбет Кубка России.

«Черноморец» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Пари, набрав два очка в семи матчах. «Оренбург» находится на 11-й позиции в Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью очками после семи туров.

Андрей Сазонов