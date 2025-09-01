ТАСС: дефицит бюджета России в 2025 году может превысить 1,7% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в этом году может превысить запланированные 1,7% ВВП, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. Экономика замедляется быстрее, чем ожидалось, это влияет на финансовые планы, говорит собеседник агентства.

Изначально прогнозировался рост ВВП на 1,5%, но теперь ожидается лишь 1,2%. Это сокращает ресурсную базу, и правительство планирует мобилизовать дополнительные ресурсы для текущего года и подготовки бюджета на следующий год, отмечает источник агентства.

В июне президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в бюджете на 2025 год. Доходы бюджета составят 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП, что на 4,4% меньше ранее установленной суммы. Расходы будут 42,298 трлн руб., а дефицит — 3,8 трлн руб., что соответствует 1,7% ВВП.