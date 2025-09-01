СМИ: Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило издание AnewZ со ссылкой на источники. Азербайджанская сторона связывает это решение с поддержкой Пакистана со стороны Азербайджана.

Неназванные чиновники из Баку заявили AnewZ, что этот шаг не меняет курс Азербайджана, хотя и противоречит многосторонней дипломатии и принципам ШОС. Как пишет азербайджанское агентство APA, в ответ Пакистан заблокировал заявку на вступление в организацию Армении.

В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Также имеются страны—наблюдатели при организации (Афганистан и Монголия), а также шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Лусине Баласян