В Великобритании неизвестные вторглись в поместье XIV века

В графстве Сомерсет Великобритании неизвестные проникли в историческое поместье Маунсел, построенное в конце XIV — начале XV века. 24 августа группа из пятерых человек — четверо мужчин и одна женщина — без разрешения вошла в дом, который в настоящее время выставлен на продажу, сообщает Daily Star со ссылкой на владельца, 79-летнего сэра Бенджамина Слейда.

По словам сэра Бенджамина, нарушители свободно перемещались по помещениям, касались личных вещей, фотографировались и оставляли следы и отпечатки пальцев повсюду. К их действиям прилагаются видеозаписи с камер наблюдения. Злоумышленники разбили фарфоровую посуду, посидели на бархатном диване и забрали с собой несколько мелких предметов, включая ключ от задней двери. Владелец оценил нанесенный материальный ущерб в несколько сотен фунтов стерлингов.

Сэр Бенджамин отметил, что просмотр видеозаписей вызвал у него сильное эмоциональное потрясение, особенно учитывая его проблемы со здоровьем: «Видеть эти кадры, на которых они издеваются над твоими вещами… Как будто с тобой что-то сделали»,— сказал он. Полиция разыскивает виновных. Поместье Маунсел славится своими легендами: считается, что именно здесь средневековый поэт Джеффри Чосер создавал часть «Кентерберийских рассказов».