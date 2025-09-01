Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале «Гарри Поттер»

Британский актер Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в новом сериале HBO по миру Гарри Поттера. Он станет единственным исполнителем из оригинальной кинофраншизы, повторяющим свою роль в перезапуске. Об этом сообщили на ежегодном мероприятии «Назад в Хогвартс», посвященном вселенной «Гарри Поттера», передает The Hollywood Reporter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уорвик Дэвис в роли профессора Флитвика, 2007 год

Фото: Warner Bros. Уорвик Дэвис в роли профессора Флитвика, 2007 год

Фото: Warner Bros.

Господин Дэвис известен по всем восьми фильмам оригинальной серии и ранее также играл гоблина Крюкохвата из банка «Гринготтс». В новом сериале он исполнит только роль преподавателя заклинаний Хогвартса. Актер рассказал, что для него этот проект — настоящее возвращение домой.

Премьера сериала намечена на 2027 год на платформах HBO и HBO Max. Шоу планируют снять в семи сезонах, по числу книг Джоан Роулинг, которая также выступила продюсером проекта. В новом повествовании сделают более широкий акцент на оригинальные книги и раскроют сюжетные линии, не попавшие в фильмы.