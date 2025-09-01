1 сентября

По данным пресс-службы комитета по образованию Санкт-Петербурга, в этом году в школу пошли около 60 тыс. первоклассников, что на две с лишним тысячи меньше, чем в прошлом году, а количество школьных мест увеличилось на 25 тыс., так как к началу учебного года в городе открылось 27 новых школ. С каким настроением первоклассники отправились сегодня в школу и как выглядели школьники, ставшие известными в Петербурге людьми,— в фотогалерее «Ъ-СПб».