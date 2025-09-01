Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
1 сентября

В школах Петербурга встретили День знаний

По данным пресс-службы комитета по образованию Санкт-Петербурга, в этом году в школу пошли около 60 тыс. первоклассников, что на две с лишним тысячи меньше, чем в прошлом году, а количество школьных мест увеличилось на 25 тыс., так как к началу учебного года в городе открылось 27 новых школ. С каким настроением первоклассники отправились сегодня в школу и как выглядели школьники, ставшие известными в Петербурге людьми,— в фотогалерее «Ъ-СПб».

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравляет первоклассников

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравляет первоклассников

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

День знаний в средней общеобразовательной школе № 324 Курортного района Санкт-Петербурга. Первый урок в первом классе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Школьники на Невском проспекте

Школьники на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

День знаний в средней общеобразовательной школе № 341 Невского района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 341 Невского района

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 197 Центрального района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 197 Центрального района

Фото: Коммерсантъ / Анна Шевардина  /  купить фото

День знаний в средней общеобразовательной школе № 197 Центрального района

День знаний в средней общеобразовательной школе № 197 Центрального района

Фото: Коммерсантъ / Анна Шевардина  /  купить фото

День знаний в гимназии № 209 Центрального района

День знаний в гимназии № 209 Центрального района

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

День знаний в гимназии № 209 Центрального района

День знаний в гимназии № 209 Центрального района

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Первоклассники на детской площадке после первого учебного дня

Первоклассники на детской площадке после первого учебного дня

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: архив Александра Бельского

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

Фото: архив Сергея Бебенина

Глава фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов

Глава фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов

Фото: архив Александра Шишлова

Депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина

Депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина

Фото: архив Марины Шишкиной

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

Фото: архив Дмитрия Ялова

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков

Фото: архив Егора Мищерякова

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский

Фото: архив Евгения Барановского

Президент группы RBI Эдуард Тиктинский

Президент группы RBI Эдуард Тиктинский

Фото: архив Эдуарда Тиктинского

