Россияне назвали бонусы и безопасность главными стимулами для выбора способа оплаты

Согласно опросу ВТБ, проведенному в преддверии ВЭФ-2025, каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы, если они сопровождаются бонусами и кешбэком, а также гарантиями безопасности.



Альтернативные безналичные способы оплаты становятся все более популярными: 71% респондентов используют переводы по системе быстрых платежей (СБП), 61% — платежи по QR-коду, а 35% — технологии NFC.

Почти половина опрошенных (47%) осуществляет платежи через СБП как минимум раз в неделю. Наибольшее количество ежедневных пользователей отмечается в Северо-Кавказском (25%) и Дальневосточном округах (19%).

Платежи по QR-коду также активно используются: 27% респондентов расплачиваются таким способом несколько раз в неделю, а 13% — ежедневно. Технология NFC находит своих сторонников: 12% опрошенных используют ее каждый день, а 15% — несколько раз в неделю. Наибольшее количество пользователей NFC зарегистрировано в Москве (19%) и Санкт-Петербурге (18%).

По данным опроса, для трети респондентов альтернативные методы стали наиболее удобными, тогда как наличные деньги остаются наименее предпочтительным способом оплаты (6%). Регионы демонстрируют различные предпочтения: NFC наиболее популярен на Кавказе, QR — в Санкт-Петербурге, а переводы по СБП предпочитают жители Северо-Запада. Классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Поволжье.

Главным фактором, побуждающим россиян использовать новые методы оплаты, стали бонусные программы и кешбэк (60%). Около половины респондентов готовы активнее применять альтернативные способы при наличии гарантий безопасности.

«Интерес к альтернативным платежным инструментам растет не только в столице и крупных городах, но и по всей стране. Это свидетельствует о развитии рынка безналичных оплат, и банкам важно предлагать клиентам ощутимые выгоды», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проводился в августе 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.