Оверчук рассчитывает на взвешенное решение Армении по вопросу членства в ЕАЭС

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук прокомментировал возможное решение Армении покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и вступить в Европейский союз (ЕС). По его словам, такой выбор будет суверенным правом армянского народа и должен основываться на тщательном и всестороннем анализе всех факторов.

Алексей Оверчук сослался на недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отметил, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. «Если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы»,— заявил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что итоговое решение может принять только народ Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что страна не может одновременно оставаться в двух интеграционных объединениях и сделает свой выбор позже. В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. При этом Ереван продолжает оставаться членом ЕАЭС и развивает сотрудничество с Евросоюзом.