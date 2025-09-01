Суд оштрафовал молодого жителя Саратова на 300 тыс. за хулиганство

В Саратове суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя по уголовному делу о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, утром 3 февраля этого года фигурант, находясь за рулем автомобиля Skoda Octavia, направил на потерпевших из машины Lada Granta близ дома № 1 по ул. Плодородной в Саратове предмет, похожий на пистолет. Также он угрожал им убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Фигурант в полном объеме признал свою вину, раскаялся в содеянном. По решению суда он получил штраф в размере 300 тыс. руб.

Павел Фролов