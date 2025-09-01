Школу с собственной обсерваторией открыли в Арзамасе

В Арзамасе 1 сентября открыли многопрофильный образовательный центр «Созвездие – Сузорье», рассчитанный на 1,5 тыс. учащихся. В открытии приняли участие губернатор Глеб Никитин и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии Александр Рогожник. Образовательный центр построен в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве между Нижегородской областью и Белоруссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Стоимость строительства составила свыше 2,3 млрд руб. В школе организован профильный инженерно-технологический класс с образовательным модулем для изучения робототехники. Также в учебном заведении есть собственная обсерватория, где школьники смогут изучать астрономию в рамках уроков физики, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования.

Глеб Никитин назвал открытие образовательного центра знаковым событием для Арзамаса и всего региона: «Мы запускаем работу грандиозного сооружения с замечательным наполнением, поэтому именуем его не просто школой, а многопрофильным образовательным центром. В 2023 году перед строителями были поставлены жесткие сроки, они казались нереальными. И вот мы встречаем детей в этом комплексе».

Также 1 сентября глава региона принял участие в открытии после капитального ремонта средней школы в Горбатове. Это одна из самых старых школ в Нижегородской области. На ее модернизацию направили в общей сложности более 120 млн руб. Из них стоимость ремонта превысила 108 млн руб., еще 12 млн руб. направили на закупку нового оборудования.

Всего в Нижегородской области за шесть лет построено 39 новых школ. В 2025 году начали работу четыре новые школы и 11 капитально отремонтированных. Всего в регионе 1 сентября в школы пошли почти 360 тыс. учеников.

Андрей Репин