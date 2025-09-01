Нововоронежские атомщики поздравили с Днем знаний более 800 первоклассников региона

В новом учебном году за парты городских школ Нововоронежа сели более 3,5 тыс. учеников, из них 331 первоклассник. В рамках акции «1 сентября — мы единая семья», которую проводит Нововоронежская АЭС при поддержке концерна «Росэнергоатом», 855 первоклассников из Нововоронежа, а также Хохольского, Каширского и Новоусманского районов получили наборы со всем необходимым для учебы.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Наборы школьникам вручили во время торжественных линеек. Поздравить учащихся с наступлением нового учебного года пришло руководство Нововоронежской атомной станции, представители администрации города, общественных организаций и духовенства.

В школах состоялись встречи учеников средних и старших классов с представителями Нововоронежской АЭС в формате «Разговор о важном». Для учащихся младших классов атомщики провели классный час «Нововоронеж — моя малая Родина». Представители АЭС рассказали об уникальной истории НВ АЭС как первой промышленной АЭС с реакторами типа ВВЭР, о перспективах трудоустройства на атомную станцию, о роли атомной отрасли в развитии городов и российских инновационных технологий.

Первый урок с десятиклассниками школы №4 провел заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга, который представил недавно рассекреченный первый генеральный план развития Нововоронежа. Уникальный исторический документ полувековой давности теперь хранится в музее Нововоронежской АЭС и знакомит с интересными деталями становления и развития города атомщиков. Российская атомная промышленность, которой в этом году отметила 80-летний юбилей, открывает перед сегодняшними школьниками большие возможности.

«Атомная станция — большое предприятие. Нам нужны и химики, и юристы, и экономисты, и технологи, одним словом, специалисты различных направлений. В Нововоронеже начинается строительство энергоблока №8 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200. Работать на нем предстоит как раз будущим выпускникам. Те, кто хорошо знает иностранный язык, могут принять участие и в зарубежных проектах госкорпорации «Росатом», которая сооружает инновационные энергоблоки с ВВЭР-1200 в Турции, Республике Бангладеш, Венгрии и других странах. Конечно, мы бы хотели, чтобы наша молодежь оставалась в Нововоронеже и продолжала историю родного города, но выбор за школьниками», - подчеркнул Николай Нетяга.

Торжественная линейка также состоялась и в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ, который в новом учебном году открыл двери для 330 абитуриентов. Чуть больше трети из них прошли на бюджет на основные направления по программам среднего и высшего профессионального образования. Сейчас в вузе открыто уже три направления высшего образования: «Ядерная энергетика и теплофизика», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». В ближайшем будущем здесь планируют готовить кадры, связанные с выводом энергоблоков из эксплуатации и аддитивными технологиями.