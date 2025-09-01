Уборочная страда в «Продимекс» идет по графику

К финишной черте подошла уборка озимой пшеницы, ее средняя урожайность составила 45,9 ц/га. Яровая пшеница убрана на площади 72% при средней урожайности 46,3 ц/га. Полностью убран яровой ячмень, показатель его средней урожайности — 42,9 ц/га. В компании отмечают, что урожайность зерновых культур в этом сезоне выше средних значений за предыдущие годы.

Фото: ГК «Продимекс»

Специалисты объясняют это рядом факторов. В этом году полегание посевов зерновых было редким явлением — оно зафиксировано всего на 0,6% площадей, поэтому зерноуборочная техника работает с оптимальной производительностью. В наиболее благоприятные дни удавалось убирать до 8 тыс. га в день. Лидерами по урожайности зерновых являются хозяйства Эртильского, Панинского, Аннинского и Таловского районов Воронежской области. Уже намолочено 810 тыс. т зерна. Для размещения готовой продукции активно используются рукава для хранения, в которые уже заложено более 130 тыс. т зерна.

Предприятия ведут активную работу по очистке и сортировке семян. Семенной материал озимой пшеницы и яровых зерновых культур заложен в полном объеме. Сформирован объем страхового фонда семян ярового ячменя и яровой пшеницы на случай неблагоприятной перезимовки озимых культур.

Начало сева озимой пшеницы запланировано на 26 августа. Все агропредприятия «Продимекс» в регионе обеспечены необходимыми ресурсами, отметили в компании.

16 августа хозяйства приступили к уборке сахарной свеклы. Уже убрано 4,9 тыс. га стратегической культуры, ее средняя урожайность составляет 400 ц/га. Предприятиям УК «Продимекс Агро» в текущем сезоне предстоит убрать и вывезти на свеклопункты сахарных заводов более 4 млн. тонн свеклы. Все семь сахарных заводов ГК «Продимекс» Воронежской области запущены в работу.