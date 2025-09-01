Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что работал над сближением Украины с Европейским Союзом, но столкнулся с некорректным поведением европейских партнеров. По его словам, европейцы не учитывали экономическую ситуацию в Украине и проявляли высокомерие.

«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли»,— сказал Виктор Янукович (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО — одна из причин текущего кризиса в стране. Он ранее утверждал, что в результате госпереворота в 2014 году было устранено политическое руководство Украины, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.