Губернатор назначил Дмитрия Полуэктова врио главы Семеновского округа

С 1 сентября 2025 года по распоряжению губернатора Нижегородской области врио главы Семеновского округа назначен Дмитрий Полуэктов, сообщается на странице местной администрации в соцсетях. Прежний руководитель Александр Песков на прошлой неделе досрочно ушел в отставку.

Судя по информации с сайта муниципалитета, у главы администрации есть четыре заместителя. Несмотря на это, врио руководителя стал Дмитрий Полуэктов, ранее бывший начальником управления сельского хозяйства и природопользования.

Александр Песков работал в семеновской администрации с 2006 года, в 2021 году стал главой МСУ.

Галина Шамберина