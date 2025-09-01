Кафе «Плов Хаус» в Казани закрыли из-за санитарных нарушений

В Казани после внеплановой проверки закрыли кафе из-за 10 нарушений санитарных требований. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По ходу проверки по требованию прокуратуры в заведении общепита на ул. Зорге обнаружили, что в кафе отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены работников, у сотрудников не было сведений о прохождении мед. осмотра, для готовки использовались продукты без маркировки и документов. Помимо этого, проверка выявила ряд других нарушений обязательных требований санитарных норм и конфисковала 24 кг еды.

Суд принял постановил закрыть предприятие на 60 суток, а на владельца составили протоколы об административном правонарушении.

Марк Халитов