В День знаний в МГТУ имени Г. И. Носова торжественно открыли модернизированную аудиторию, реконструированную при поддержке Группы ММК

Это очередной проект, реализованный в стенах Магнитогорского технического университета во взаимодействии с основным стратегическим партнёром вуза – ПАО «ММК». Участие в мероприятии приняли генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников и ректор университета Дмитрий Терентьев.



Потоковая аудитория №374 общей площадью 114,9 квадратных метра рассчитана на 108 обучающихся. В ней поставлена модульная система кресел, полностью заменены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Но самое главное – техническое оснащение аудитории, в которой теперь установлена мультимедийная система для работы в режиме видеоконференций, чтения лекций и докладов. В систему входят светодиодный экран, видеооборудование, две ЖК-панели, трибуна с сенсорным экраном, панелью управления и микрофонами. На все работы, включая составление сметы, было потрачено свыше 30 миллионов рублей. Участие в разработке проекта вместе с подрядчиками принимали доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства МГТУ Екатерина Подобреева и студент пятого курса кафедры архитектуры Ильгиз Нигматуллин. Проект полностью профинансировало ООО «ОСК» – крупнейшее сервисное предприятие Магнитогорска, входящее в группу компаний ПАО «ММК».

– Действительно, хорошая получилась аудитория, думаю, в ней будет приятно учиться. Это другой уровень образования и другое качество обучения, – оценил проведённую работу Павел Шиляев.

Сергей Бердников добавил, что данная аудитория поможет готовить специалистов мирового уровня. Дмитрий Терентьев поблагодарил за участие ПАО «ММК», добавив, что в новом образовательном пространстве студенты смогут получать знания в качественно новом формате, повышать профессиональный уровень для дальнейшей работы на высокотехнологичных производствах, в том числе – Магнитогорском металлургическом комбинате. Торжественное открытие стало также символичным – почётные гости перерезали не традиционную красную ленточку, а металлическую ленту ножницами по металлу.

Аудитория №374 станет уже второй студенческой аудиторией, полностью реконструированной за счёт группы компаний ПАО «ММК». 25 января 2025 года в университете при финансовой поддержке ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» была открыта современная мультимедийная аудитория №388 (Большая физическая аудитория) имени П. Д. Коржа. Новая аудитория № 374 – ещё один шаг к укреплению материально-технической базы вуза и к созданию в университете современной образовательной среды.

