Депутат Владимир Кошелев отметил важность проведения спортивного форума в Самаре

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Кошелев заявил «Ъ», что приглашение Владимиром Путиным делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самару на форум «Россия — спортивная держава» является свидетельством высокого доверия к руководству региона и уверенности в способности субъекта РФ организовать и провести мероприятие на высочайшем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Президент России Владимир Путин пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине.

Деловая программа форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, разработке решений в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России». По словам главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, на мероприятие приедут представители более 70 стран. Оператором форума выступает фонд «Россконгресс».

«Под руководством губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в Самарской области ведется активная и системная работа по развитию спортивной среды. Предстоящий форум, уверен, усилит привлекательность нашей области как спортивного, гостеприимного и развитого региона»,— отметил господин Кошелев.

Андрей Сазонов