Путин встретился с президентом Ирана на саммите ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзин. Об этом сообщают российские информационные агентства.

«Беседа прошла в резиденции российского лидера, которой на период пребывания Путина в Тяньцзине служит отель Ritz-Carlton»,— передает ТАСС.

Со стороны России на переговорах также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

ШОС включает 10 государств. Это Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В работе нынешнего двухдневного саммита также принимают участие лидеры Афганистана и Монголии, имеющих статус государств-наблюдателей. В качестве партнеров по диалогу на саммите присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.

Анастасия Домбицкая