Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией, сообщило издание Minval. В ходе встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммад Шахбазом Шарифом, господин Алиев обсудил развитие экономических связей между двумя странами.

Ильхам Алиев отметил, что Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, но эти попытки не имеют значения, так как братские отношения с Пакистаном важнее.

Конфликт между Индией и Пакистаном произошел в мае после теракта в индийской части Кашмира. В течение четырех дней стороны обменивались авиаударами, ракетными и артиллерийскими обстрелами. 10 мая было объявлено о прекращении огня.