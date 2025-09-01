В Орске будут судить мужчину, обезобразившего лицо подруги кружкой
Прокурор Ленинского района Орска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица потерпевшей, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале 2025 года пьяный мужчина находился дома вместе со своей знакомой. В ходе бытовой ссоры он схватил стеклянную кружку и нанес ей удар женщине по лицу.
«Лицо потерпевшей было обезображено, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью»,— подчеркнули в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.