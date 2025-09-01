Карты подгрузят свет

«Яндекс Карты» и «Навигатор» начали показывать сигналы светофоров в центре Москвы. Новый сервис работает внутри Садового кольца и в нескольких районах столицы — Савеловском, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. Чтобы увидеть сигнал ближайшего светофора и время до его смены, нужно построить маршрут и начать движение. Функцию разработали совместно с Центром организации дорожного движения Москвы.

И она поможет водителям лучше планировать поездки, говорит менеджер продукта в «Яндекс Картах» Андрей Столяров: «Мы рассчитываем, что этот функционал поможет водителям быть более внимательными на перекрестках. Сигнал светофоров отображается прямо на карте, а также видим на заблокированном экране и в Dynamic Island. Поэтому даже если пользователь залип в другом приложении, пока стоял на красном, он увидит, что скоро нужно будет начать движение. В дальнейшем, если водитель будет слишком быстро приближаться к светофору на красный сигнал, "Карты" предупредят об этом звуком. Другой звук подскажет, что светофор сменил сигнал на зеленый».

При этом подобную систему еще в апреле запустил сервис 2ГИС, также в партнерстве с ЦОДД. Сегодня компания сообщила, что расширила количество районов, где доступна возможность следить за работой светофоров. В будущем функция должна заработать во всей Москве и других городах России. Будет ли новая возможность востребована у автомобилистов? Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что водители в результате смогут выстраивать более удобные маршруты: «Конечно, это суперфункция, потому что позволяет водителю попасть в так называемую зеленую волну: на каком-то светофоре притормозить, на каком-то набрать скорость и ехать так, чтобы впереди загорался зеленый.

Я думаю, конечная цель такой работы и городских властей, и навигационного сервиса — сделать так, чтобы водители теряли меньше времени. И это, конечно, выгодно отличает российский навигационный софт от компании Google, например. Мы видим, что они предлагают сервис 10-летней давности, Apple — то же самое, у Huawei худшие карты из всех. На самом деле такие решения с подключением к навигатору городской инфраструктуры можно будет расширять. Так что автомобилисту, конечно, это удобно, и будет востребовано.

Ошибки, связанные с отображением светофоров, думаю, маловероятны, потому что информацию навигационный сервис будет забирать из официальных источников.

Соответственно, они будут с какой-то минимальной задержкой. Конечно, "Пробки" считаются далеко не всегда корректно в силу нескольких причин, одна из которых, например, сложности с GPS-сигналом. Зачастую в какие-то локации переносят машины, которых физически там нет, и из этих же локаций убирают машины, которые физически есть, а по навигатору они находятся где-нибудь еще».

Впрочем, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль сомневается в пользе новой функции: «Я бы не сказал, что это слишком полезно. Только для определенных категорий водителей, где экран дисплея огромный, и водитель одним глазом смотрит на дорогу, вторым — на экран монитора. Но у обычного владельца автомобиля "Москвич" нет в машине никаких наворотов, для него это абсолютно пустое, нервозность и возможность на элементе тестирования получать просто выдуманные штрафы за то, что он не нарушал».

В «Яндексе» также анонсировали интеграцию нейросетевого помощника, который будет давать интерактивные подсказки, основанные на текущей дорожной обстановке. Он будет учитывать места для маневра, указатели, тоннели и переходы.

Андрей Дубков