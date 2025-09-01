Власти Кемерова выставили на аукцион участок под проект КРТ высотной застройки

Администрация Кемерова выставила на аукцион участок площадью 25 га в Ленинском районе города для реализации проектного комплексного развития территории (КРТ). Он предполагает высотную застройку — дома от 9 до 16 этажей, следует из опубликованной информации на портале ГИС Торги. Начальная цена составляет 658,5 млн руб., минимальный объем финансирования работ — 32 млрд руб.

Согласно опубликованным материалам, участок находится восточнее проспекта Притомский, 26, где располагается президентское кадетское училище. Территория является не застроенной. Предельный срок реализации проекта КРТ – декабрь 2040 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 1 до 25 сентября, победителя определят 29 сентября.

По условиям договора, застройщик в течение 90 календарных дней с даты заключения обязан подготовить и представить на утверждение администрации проект планировки территории. Не позднее пяти лет построить помещение для университета, в том числе нанять персонал, разработать учебные программы, набрать студентов и организовать учебный процесс.

Не позднее шести лет с момента заключения договора построить помещения общей площадью не менее 5 тыс. кв. м для проведения концертов, спектаклей, семинаров и др. мероприятий.

Также застройщику необходимо построить не менее 263 тыс. кв. м жилья. В том числе построить и передать в муниципальную собственность два детских сада и школу.

Лолита Белова