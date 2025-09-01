Мошенники стали использовать декларацию 3-НДФЛ для обмана россиян

В России появилась новая схема мошенничества с использованием сервиса «Финуслуги». Злоумышленники сообщают гражданам о налоговой задолженности и требуют подать декларацию 3-НДФЛ. При этом мошенники «записывают» жертву на прием якобы в отдел «Финуслуг» и указывают, что для встречи со специалистом нужно ввести специальный код. Об этом рассказала пресс-служба сервиса.

По данным представителей «Финуслуг», полученный код злоумышленники используют для доступа к финансовым сервисам жертвы. После этого мошенники звонят повторно под видом сотрудников МВД, ФСБ или Банка России. Они сообщают о подозрительных операциях на счетах из-за передачи кода и предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Эксперты предупреждают, что «безопасного счета» не существует, и это — уловка мошенников. При упоминании таких слов гражданам рекомендуют прервать разговор.

В «Финуслугах» добавили, что злоумышленники используют два сценария. В первом они обманывают уже действующих клиентов финансовых сервисов, во втором — тех, кто еще не зарегистрирован на соответствующих платформах.