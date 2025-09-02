В Чебоксарскую больницу закупят хирургическую систему за 87 млн рублей

В Чебоксарскую больницу закупят систему хирургического роботирования. Цена оборудования составит более 87 млн руб. Тендер опубликован на официальном сайте госзакупок.

Установку получит федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах в целях субсидирования больниц, участвующих в программе обязательного медицинского страхования федерального проекта «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров».

Закупаемая система должна иметь рабочую станцию для предоперационного 3D-планирования, а также манипулятор для опила костей в автоматическом режиме под контролем врача. Оборудование должно быть новым и произведенным не ранее 2024 года.

Роботизированные хирургические системы также получат больницы в Новосибирске, Москве, Калининградской области и в Барнауле. Всего на закупку пяти систем выделяют почти 437 млн руб.

