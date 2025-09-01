В Ярославской области открыли две новые школы

В Ярославле и поселке Заволжье Ярославского округа 1 сентября открылись новые школы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

В областном центре открылась школа на улице Большой Федоровской. Школа рассчитана на 500 мест и является структурным подразделением МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой». В школе есть столовая на 250 мест, актовый зал на 315 человек, два спортивных зала, современный библиотечно-информационный центр.

В Заволжье школа рассчитана на 350 мест. Само здание имеет сложную форму из нескольких блоков, окружено оно большой спортивно-игровой зоной. Объект возводили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Фото: Правительство Ярославской области

Обе школы построил один и тот же подрядчик — ООО «КапиталГруппСтрой».

Алла Чижова