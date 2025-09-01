На Кубани экс-директор филиала института осуждена за взятки от студентов

В Краснодарском крае бывший директор филиала негосударственного образовательного учреждения «Московский психолого-социальный институт» Ольга Болдырева признана виновной в коммерческом подкупе, то есть в получении незаконного вознаграждения от студентов. По данным объединенной пресс-службы судов региона, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн руб.

Судом установлено, что в период с 2020 по 2023 год Ольга Болдырева обеспечивала положительные оценки студентам за зачеты, экзамены и курсовые работы без фактической проверки знаний. За это студенты собирали денежные средства и через старост групп передавали директору филиала института. Всего злоумышленница получила от студентов свыше 2,8 млн руб.

В судебном заседании Болдырева полностью признала вину. В качестве дополнительного наказания госпоже Болдыревой запрещено занимать руководящие должности в образовательных учреждениях сроком на два года.

Анна Перова, Краснодар