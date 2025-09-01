Тайские военные перехватили российское судно в территориальных водах Пхукета

Военно-морские силы Таиланда задержали российское cудно в территориальных водах у побережья Пхукета. Об этом сообщила газета The Thaiger.

Речь идет о рыболовном судне Blene, шедшем под флагом Вануату. Оно вошло в воды Таиланда около 01:00 по местному времени со скоростью примерно 3 узла (5,6 км/ч). После неудачной попытки установления связи с Blene судно было обнаружено в 20 морских милях (37 км) от побережья Пхукета и перехвачено.

При осмотре на судне не нашли рыболовных снастей, улова или запрещенных веществ. Капитан подтвердил военнослужащим, что судно шло из России в Бангладеш для продажи. Оно покинуло Россию больше месяца назад.