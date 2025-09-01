В Кабардино-Балкарии прогнозируют сильную жару до +38 °C

В северо-восточных районах Кабардино-Балкарии сегодня и завтра, 1 и 2 сентября, ожидается сильная жара +38 °C. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона пить больше жидкости, но при этом отказаться от алкоголя. Рекомендуется также ограничить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха ниже. При появлении симптомов теплового поражения эксперты советуют выпить много воды, охладить тело и отдохнуть в тенистом месте.

Константин Соловьев