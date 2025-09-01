Прокуратура выяснит, почему в Саратове инвалид без ног полз в больницу

Прокуратура приступила к проверке по сведениям о нарушении прав инвалида в ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверку опубликованного в сети видео ранее начало министерство здравоохранения Саратовской области. На кадрах видно, что инвалид, лишенный ног, самостоятельно поднимается по ступеням в лечебное учреждение в присутствии медика. Произошло это накануне, 31 августа.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о доступности медпомощи для маломобильных граждан, а также действия руководства больницы. После этого надзорное ведомство решит вопрос о мерах прокурорского реагирования. Также изучат вопрос о предъявлении иска в суд о возмещении причиненного морального вреда. Господин Филипенко поставил на личный контроль указанную ситуацию.

Павел Фролов