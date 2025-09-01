Башкирская фирма судится с воронежским «Коблик групп» из-за ремонта оборудования

Арбитражный суд Республики Башкортостан принял к производству иск местного ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Урожай"» к воронежскому ООО «ТК "Коблик"». Согласно картотеке арбитражных дел, истец хочет обязать «ТК "Коблик"» произвести гарантийный ремонт поставленного оборудования и присудить неустойку в 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда. Ближайшее заседание по делу назначено на 20 октября.

Речь идет о двух сепараторах очистки зерна, универсальном сепараторе, шнековом механизме, системе вентиляции силоса. Другие подробности иска не приводятся.

По данным Rusprofile, ООО «ТК "Коблик"» зарегистрировано в 2022 году в Воронеже. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Общество подконтрольно ООО «Коблик Групп», доли в котором принадлежат Егору Коблику (70%), ООО «К-8» Арсения (Егоровича) Коблика (30%) и ООО «Е13», которое также связано с господином Кобликом. Выручка ТК "Коблик"» в 2024 году составила 7,9 млрд руб., чистая прибыль — 45 млн руб. Гендиректор — Игорь Гудулин. ООО «СП "Урожай"» зарегистрировано в 2016 году в Аургазинском районе Республики Башкортостан. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 48,6 тыс. руб. Доли в компании принадлежат Гульнаре Рафиковой (99,68%) и Римме Рафиковой (0,32%). Выручка общества в 2024 году составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 600 млн руб. Директор — Радик Рафиков.

Год назад башкирское госпредприятие Машинно-технологическая станция (МТС) «Центральная» подавало иск к «ТК "Коблик"», чтобы обязать компанию устранить дефекты оборудования. Речь, в частности, шла о зерносушилках. В июне этого года стороны достигли мирового соглашения, так как воронежская компания починила машины.

Егор Якимов