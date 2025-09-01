В центр Владивостока вернули памятник Дзержинскому

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие памятника Феликсу Дзержинскому — основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), предшественницы современных органов государственной безопасности. Об этом сообщил антитеррористическая комиссия Приморского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: антитеррористическая комиссия Приморского края Фото: антитеррористическая комиссия Приморского края

Новый монумент установлен на Океанском проспекте, напротив здания городской администрации и рядом с прокуратурой. Это недалеко от прежнего места расположения памятника — на «стрелке» улиц Мордовцева и Фонтанной, снесенного в 1991 году.

Инициатива установки исходила от ветеранов и сотрудников регионального управления ФСБ России. Ее поддержали губернатор Олег Кожемяко и администрация города. На церемонии открытия присутствовали глава краевого управления ФСБ, генерал-лейтенант Денис Симонов, губернатор Приморья, прокурор региона и мэр Владивостока.