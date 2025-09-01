Глава СКР поручил возбудить дело о смерти новорожденного в в медучреждении Ульяновской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело в связи со смертью новорожденного в медицинском учреждении. Также глава ведомства запросил доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и результаты расследования по окончанию его завершения. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в СКР обратилась жительница Ульяновской области «по вопросу неквалифицированного оказания медицинской помощи». В августе ее госпитализировали для родоразрешения в медучреждение Димитровграда, в котором решили доставить ее в больницу Ульяновска. Не были приняты меры к оперативной транспортировке роженицы, что привело к смерти плода.

В СУ СК России по Ульяновской области организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева