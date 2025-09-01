В Дагестане 1 сентября открылись 14 школ и два детских сада

В Дагестане 16 новых образовательных учреждений открылись 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В республике сегодня открылись 14 новых школ и два детских сада. Новые школы начали работу в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Кизлярском, Ногайском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. В муниципалитетах создали более 5 тыс. мест для учеников. Дошкольное образование республики пополнилось детским садом «Нур» на 200 мест в селе Куруш Хасавюртовского района и детским садом «Золотой ключик» на 250 мест в селе Тагиркент Левашинского района.

Константин Соловьев