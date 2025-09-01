В Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик Пушкинской бани

В Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик здания бани, расположенного по адресу: ул. Газеты «Звезда», 38, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми. Фото: администрация Перми.

Здание бани относится к советскому архитектурному модернизму и было спроектировано в 1980-е годы по проекту пермского архитектора Менделя Футлика. Проектными решениями было принято полностью сохранить облик здания, а применяемые отделочные материалы подчеркнут его модернистские элементы. Также предусматривается утепление существующих фасадов с последующей отделкой штукатуркой, с фактурой, близкой к исходному отделочному материалу — бетону, с рустовкой. Для отделки цоколя будет использован сибирский гранит. Здание будет иметь архитектурно-художественную подсветку.

После реконструкции в здании появятся парильные отделения, хамам, точки общественного питания и прочие бытовые услуги. Баня рассчитана на 180 человек. Инвестор также возьмет на себя социальные обязательства в виде оказания банных услуг льготным категориям граждан по льготным ценам, не превышающим 50% стоимости посещения для лиц, не относящихся к льготным категориям. Для детей до шести лет посещение будет бесплатным.

Проектом реновации и развития банного комплекса в рамках муниципально-частного партнерства занимается пермское ООО Прерогатива», подконтрольное инвесторам из Екатеринбурга. Согласно заключенному в октябре 2024 года соглашению с инвестором, последний должен будет реконструировать, эксплуатировать и обслуживать баню за счет собственных или привлеченных средств. Ориентировочный размер инвестиций в проект составляет 307 млн руб. Сейчас инвестор подготовил документы для прохождения экспертизы проектно-сметной документации.