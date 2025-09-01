Потребители распробовали матчу

Мода на японский зеленый чай матча (маття) в США и Европе привела к тому, что цены на него обновляют рекорды. В некоторых регионах дело даже дошло до дефицита продукта, на что влияют в том числе и повышенные импортные пошлины, введенные Дональдом Трампом.

По данным телеканала CNBC, цена на японский порошковый зеленый чай на торгах в Киото достигла 8235 иен ($56) за 1 кг — это на 170% выше, чем годом ранее. По данным Министерства финансов Японии, экспорт зеленого чая из страны по итогам прошлого года составил 36,4 млрд иен ($247 млн), что в четыре раза выше, чем десять лет назад. 44% экспорта направилось в США, в основном в виде порошка, как, например, матча.

При этом многие эксперты говорят, что высокие объемы экспорта матчи в США в сочетании с введенными Дональдом Трампом повышенными импортными пошлинами оказали дополнительное воздействие на цены, подталкивая их вверх.

Мода на матчу привела к тому, что во многих крупных городах Европы, в том числе российских, десерты, чай и другие напитки с матчей (матча-суфле, матча-тирамису, кофе латте с матчей и т. д.) все чаще стали подавать в обычных кафе и ресторанах, тогда как несколько лет назад этот зеленый порошок можно было найти только в заведениях японской / азиатской кухни.

Один из крупнейших японских экспортеров зеленого чая компания Ito En в мае создала специальное подразделение, которое занимается торговлей именно чаем матча. Компания ожидает, что только зарубежные продажи этого порошка у нее вырастут на 11%, при этом цены на некоторые виды матчи с сентября, скорее всего, поднимутся на 50–100% из-за роста издержек на рабочую силу в Японии и нехватки сырья.

У Ito En сейчас заключены контракты на поставку от фермеров 7 тыс. тонн зеленого чая, из них всего 600 тонн — на зеленый чай сорта тенча, листья которого и идут на приготовление порошкового чая матча. Компания с трудом убеждает фермеров переходить с обычного зеленого чая на производство тенчи, поскольку для них это влечет дополнительные издержки. «Но популярность матчи стала просто невероятной,— отмечает директор по продажам матчи в Ito En Ясутака Йокомити.— Наши фабрики с трудом справляются с заказами».

Рост цен и лавинообразный спрос на матчу привели к тому, что в США некоторые кафе и рестораны уже испытывают дефицит чая матча.

Так, например, в Сан-Франциско популярное кафе Breadbelly было вынуждено сократить в меню число наименований с матчей.

А местная компания Asha Tea House заявила, что японские производители не хотят увеличивать поставки матчи в США, потому что опасаются роста издержек из-за импортных пошлин Трампа. «Цены уже значительно выросли, и нам приходится платить за матчу больше,— цитирует San Francisco Chronicle владельца Asha Tea House Дэвида Лау.— Возможно, это приведет к тому, что некоторые потребители станут относиться к матче не как к простому ингредиенту, а как к чему-то премиальному».

Евгений Хвостик