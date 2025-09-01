У отелей выросла самооценка

Четверть гостиниц, отелей и гостевых домов не успели вовремя пройти аккредитацию. Без нее они не могут продолжать работать. Статистику “Ъ FM” предоставили в Росаккредитации. По информации федеральной службы, легализоваться до 1 сентября смогли 23 тыс. объектов. Ожидается, что к концу дедлайна их станет больше — данные все еще обновляют. Новые правила классификации появились в начале 2025 года. Владельцы отелей и других мест размещения должны сами провести оценку объекта и внести данные в единый реестр. Тем, кто не попал в список, грозит штраф до 450 тыс. руб.

Однако для бизнеса еще неделю действует переходный период, рассказал “Ъ FM” вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Сейчас они будут вынуждены в любом случае экстренно проходить самооценку, поскольку было озвучено, что до 6 сентября санкций не будет, а после этого, собственно, штрафы.

Надо понимать, что достигнуты договоренности с основными агрегаторами, которые не будут размещать информацию о тех отелях, которые не прошли проверку.

Поэтому, безусловно, в интересах этих объектов ее все-таки пройти. Агрегаторы, например, подключены к реестру, и они видят это в режиме онлайн.

Что касается проверок, мы сейчас говорим в большей степени про то, что у каждого региона есть свой орган исполнительной власти в части туризма, и он в состоянии эту историю контролировать: напомнить нерадивым о том, что они еще не прошли самооценку. Уже наверняка с ними какой-то диалог в этом смысле происходит. Были, понятно, определенные технические проблемы, которые продолжают на сегодняшний момент существовать. Например, сложности с геолокацией. Есть места, где установить местоположение практически невозможно. Сложности с интернетом у удаленных объектов тоже бывают, потому что в любом случае фото- и видеоконтент с точки зрения трафика занимают достаточно приличный объем, не всегда удается его передать.

Тем не менее преодолимо 99% подобных сложностей. Я думаю, что порядка 85-90% объектов аккредитованы или находятся в стадии прохождения. Просто до какого-то момента, может быть, не все осознавали, что это неотвратимо, кто-то думал, что времени еще много, а кто-то вообще, может быть, был не в курсе, потому что не все следят за изменениями отраслевого законодательства, поэтому узнали, когда уже поднялась федеральная шумиха».

У многих представителей гостиничного бизнеса процедура могла занять месяцы. Собеседники “Ъ FM” из отрасли жаловались на бюрократические несостыковки. Например, часть отелей не могли получить кадастровый номер, который потом нужно было внести в новый реестр. Управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов рассказал “Ъ FM” и о других трудностях, с которыми столкнулся в попытках легализовать бизнес: «Мы трижды подавали это заявление и трижды получили отказ, последний — буквально вчера. На первых двух этапах были серьезные проблемы, связанные с кадастровыми номерами. Сейчас нам отказали по причине того, что в некоторых местах не наклеены таблички "аварийный выход".

На последнем этапе этой самооценки загружается приложение на мобильный телефон, оно идентифицирует тебя через "Госуслуги", программа говорит: "Сфотографируйте номер, окна, лестницы, ресепшн и так далее". И ты фотографируешь, а мобильный инспектор пишет время, место и координаты. Сейчас, естественно, поеду, накуплю этих табличек, наклею и снова подам это заявление. С заполнением сложностей не возникает, это занимает 15 минут, а рассмотрение заявления на практике длится два-три дня. По закону, по-моему, они обещают максимум рассматривать четыре дня.

С нами через забор находится маленький гостевой дом, они успешно аккредитовались. Остальные коллеги, соседи, насколько я знаю, даже не знают, что требуется какая-то самооценка, их где-то 10%. Многие гостиницы в Анапе даже не открывались. Они как стояли закрытые с прошлого года, так и стоят. Еще 20-30% — люди, которые не знают, что такое интернет и не умеют им пользоваться. Без агрегаторов прекрасно живут, они находятся, например, на проходном месте, где туристы сами в ворота ломятся».

По словам Росаккредитации, накануне дедлайна в реестр поступало больше 1 тыс. заявок в день. Саму оценку пройти с первой попытки удалось 70% отельеров, сообщили в федеральной службе.

Егор Парфенов