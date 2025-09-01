В группе компаний АО «БЭСК» прошел семейный день

Завершать лето семейным днем в группе компаний АО «БЭСК» стало доброй традицией. Всего в семейном дне на предприятиях группы компаний АО «БЭСК» приняли участие 846 детей по всей республике. В этом году дети сотрудников собрались на предприятиях, чтобы получше узнать о работе родителей и весело провести время.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Ребята охотно исследовали спецтехнику, изучали знаки электробезопасности, посещали центры управления сетями, учились оказывать первую помощь на учебном манекене «Гоше».

Развлечения в виде игр, квестов и чаепития подарили детям много приятных эмоций. Отдельное внимание было уделено первоклассникам, которых поздравили с новым этапом в их жизни.

ООО «Башкирэнерго»