Президент Грузии пожаловался Трампу на недостаток внимания

Администрация президента США Дональда Трампа не уделяет Грузии должного внимания. Об этом сообщил президент республики Михаил Кавелашвили в открытом письме американскому коллеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«Еще раз с сожалением следует отметить, что ваша администрация не проявляет должного внимания в отношении Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами вызывает удивление грузинского народа»,— отмечается в документе.

По словам господина Кавелашвили, вместо администрации США особую активность в отношении Грузии проявляет «глубинное государство». Последнее, убежден грузинский лидер, стремится дестабилизировать ситуацию в стране. Подобные методы вмешательства закреплены в деятельности таких организаций, как Агентство США по международному развитию (USAID), уточнил глава государства.

Президент Грузии назвал перезагрузку отношений с США одним из главных приоритетов республики во внешней политике. Он выразил надежду, что отношение господина Трампа к Грузии изменится, как это произошло со всеми ее соседями за последние месяцы.

На отношения Грузии и США существенно повлиял закон об иностранных агентах, принятый в стране в 2024 году. Кроме того, в ноябре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о заморозке процесса вступления в ЕС, на что Госдепартамент США отреагировал приостановкой стратегического сотрудничества с республикой.