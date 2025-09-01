С молочного завода «Млада» взыскано 1,5 тысячи евро задолженности по договору

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Упаковочные системы» к производителю молочной продукции из Красноярска — ООО «Млада» (бренды «Млада», «Молола» и др.). о взыскании задолженности по договору цессии. Сумма взыскания составила 1,5 тыс. евро (147,4 млн руб.). Решение было принято 28 августа. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В исковом заявлении компания просила взыскать с производителя молочной продукции задолженность, образовавшуюся в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по оплате права требования к третьему лицу. Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключены договоры уступки от 2021 года, по условиям которых ответчик обязался погасить обязательства в июне-июле 2023 года.

«Как указывает истец, ответчиком не исполнена обязанность по оплате стоимости полученного от истца права требования по указанным договорам в полном объеме. Направленная истцом в адрес ответчика претензия, оставлена последним без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Судебное разбирательство по делу проходило в упрощенном режиме.

ООО «Млада» зарегистрировано в Красноярске в 2016 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является Альбина Меньщикова, которой принадлежит 100% уставного капитала (10 тыс. руб.). Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,5 млрд руб. Убыток – 68 млн руб.

Лолита Белова