Экс-министр Дании приговорен к четырем месяцам тюрьмы за хранение детского порно

Бывший министр по делам бизнеса Дании Хенрик Сасс Ларсен приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за хранение тысяч фото- и видеоматериалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, сообщают местные СМИ.

В Дании максимально возможный срок тюремного заключения за хранение порнографических материалов с участием детей — 12 месяцев. Но как заявлял сам Хенрик Сасс Ларсен в суде, сбор запрещенных материалов он начал, чтобы выяснить, кто изнасиловал его самого, когда он был еще ребенком. По словам Хенрика Сасса Ларсена, в 2018 году он получил от неизвестного отправителя видео 50-летней давности, на котором он подвергается сексуальному насилию в возрасте трех лет. Он также утверждает, что в 2020 году получил еще один видеоролик, на котором в его присутствии насиловали трехлетнюю девочку, когда ему было примерно столько же лет. Оба видеофайла были автоматически удалены сразу после просмотра. С тех пор он и начал искать эти видеоролики по всему интернету, что и привело к собранию целой коллекции незаконных материалов — 6,2 тыс. фотографий и 2,2 тыс. видеороликов.

Скандал вокруг некогда лидера фракции Социал-демократической партии Дании в парламенте разгорелся в марте прошлого года. Тогда же он был исключен из рядов партии. Должность министра он занимал с 2013 по 2015 год. В последние годы он занимался лоббистской деятельностью.

Кирилл Сарханянц