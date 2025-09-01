В Самару на форум «Россия — спортивная держава» могут приехать главы стран ШОС

На форум «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре, могут приехать главы стран ШОС. В правительстве региона начали подготовку к визиту высоких гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Деловая программа форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, разработке решений по выполнению поручений президента России Владимира Путина в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России».

Одной из главных тем форума в Самаре станет развитие детско-юношеского спорта. Оператором мероприятия выступит Фонд «Росконгресс».

Андрей Сазонов