В приграничье ДНР школы сталкиваются с дефицитом воды

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил «РИА Новости», что в приграничье региона школы сталкиваются с проблемой водоснабжения. Власти решают ее подвозом дополнительной воды и бурением скважин, добавил глава региона.

Сегодня утром господин Пушилин сообщал в Telegram-канале, что на очное обучение в регионе перешли 200 тыс. школьников. К началу сентября были отремонтированы 49 школ, до конца года планируется завершить восстановление еще 109 объектов образования. «А чтобы ситуация с дефицитом воды не повлияла на обучение, в каждом образовательном учреждении устанавливаем емкости»,— отмечал он.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды — в Донецке и Макеевке вода подается раз в три дня на несколько часов. Кроме того, господин Пушилин сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон.

Сейчас по водоводу регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема, сообщал глава регионального минстроя Владимир Дубовка.

Полина Мотызлевская