Коммерсант, осужденный по «делу Бойко», оспорил приговор

Предприниматель Ян Гущин, осужденный за взятку бывшему главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко (ч. 5 ст. 291 УК РФ), подал апелляцию на приговор. Информация об этом появилась на сайте Самарского областного суда. Жалобу зарегистрировали 4 августа, а рассмотрение назначено на 2 сентября.

В мае 2025 года Ленинский районный суд Самары признал Яна Гущина виновным в даче взяток в особо крупном размере бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых был Олег Бойко. Следствие считает, что экс-глава регионального ГУ МЧС незаконно получил более 73 млн руб. за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

В декабре 2023 года Яна Гущина с предпринимателем Еленой Тютюнник и Олегом Бойко задержали, этапировали в Москву и арестовали. Гущин признал вину, сотрудничал со следствием и активно содействовал раскрытию преступления. В итоге в 2024 году по этому же делу были задержаны бизнесмен Наталья Фроловская, экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Их также арестовали.

В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по этому делу. Суд допрашивает свидетелей.

Георгий Портнов