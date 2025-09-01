Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коммерсант, осужденный по «делу Бойко», оспорил приговор

Предприниматель Ян Гущин, осужденный за взятку бывшему главе ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко (ч. 5 ст. 291 УК РФ), подал апелляцию на приговор. Информация об этом появилась на сайте Самарского областного суда. Жалобу зарегистрировали 4 августа, а рассмотрение назначено на 2 сентября.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В мае 2025 года Ленинский районный суд Самары признал Яна Гущина виновным в даче взяток в особо крупном размере бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых был Олег Бойко. Следствие считает, что экс-глава регионального ГУ МЧС незаконно получил более 73 млн руб. за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

В декабре 2023 года Яна Гущина с предпринимателем Еленой Тютюнник и Олегом Бойко задержали, этапировали в Москву и арестовали. Гущин признал вину, сотрудничал со следствием и активно содействовал раскрытию преступления. В итоге в 2024 году по этому же делу были задержаны бизнесмен Наталья Фроловская, экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Их также арестовали.

В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по этому делу. Суд допрашивает свидетелей.

Георгий Портнов