В суд Невинномысска направили дело о смертельном наезде на пешехода

В Невинномысске направили в суд уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла 69-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, 25 мая 2025 года водитель легкового автомобиля наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Потерпевшая скончалась в больнице.

В совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека) обвиняется житель Невинномысска. По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев