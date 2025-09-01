В Пулково протестировали оплату цифровыми рублями

Петербургский Пулково стал первым аэропортом России, который интегрировал расчеты цифровой валютой в систему оплаты услуг. С помощью цифровых рублей клиент банка ВТБ оплатил парковку на территории аэропорта.

Как сообщила пресс-служба Пулково, оплата была произведена по универсальному QR-коду на POS-терминале. «Плательщик отсканировал... QR-код, выбрал способ оплаты цифровыми рублями и произвел оплату в мобильном приложении,— говорится в сообщении аэропорта. — После чего на терминал был отдан сигнал об успешности транзакции, а плательщику выдан чек».

Главный финансовый директор оператора Пулково Ольга Корочкина рассказала, что руководство аэропорта планирует распространять технологию оплаты цифровой валютой на другие услуги. В их числе посещение бизнес-залов и услуга «Fast Track».