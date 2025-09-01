Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Ижевска

37% компаний Ижевска сегодня имеют сотрудников, работающих удаленно, следует из опроса сервиса SuperJob. 3% опрошенных сообщили о наличии работников, трудящихся из-за рубежа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 71% организаций удаленный формат затрагивает менее 10% сотрудников. В 3% компаний отметили, что доля удаленных работников составляет от 10 до 20%.

Удаленная занятость наиболее распространена в сфере информационных технологий, где 35% компаний практикуют дистанционную работу для IT-специалистов. Также удаленно работают сотрудники сферы продаж и инженеры в каждой пятой компании. В числе других профессий, работающих удаленно, — HR-специалисты (18%) и бухгалтеры (13%).