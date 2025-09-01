Бывшему управляющему энергосбытом оставили ответственность на 785 млн рублей

Завершена процедура банкротства бывшего управляющего директора «Нижегородской сбытовой компании» (НСК, была реорганизована в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород») Василия Ситдикова, проживающего за рубежом. Арбитражный суд освободил его от исполнения требований всех кредиторов, за исключением «ТНС энерго Нижний Новгород», требовавшего долг в размере 785,6 млн руб.

Компании был выдан исполнительный лист о взыскании этой суммы с бывшего управленца. Василий Ситдиков с таким завершением своего банкротства не согласился и сейчас обжалует определение суда в апелляции.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области возложил на своего бывшего работника финансовую ответственность за налоговые недоимки и штрафы, начисленные за 2016 год. ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» погасило в бюджет крупную сумму и затем взыскало ее с Василия Ситдикова, полагая, что тот нанес работодателю ущерб при ненадлежащем обосновании сбытовой надбавки. Господин Ситдиков свою причастность к неправильным управленческим решениям отрицал, утверждая, что при формировании тарифов решения принимались не им, а головной управляющей компанией (сейчас это ПАО ГК «ТНС энерго»).

Иван Сергеев