В Ставрополе возбудят уголовное дело после несдачи жилья застройщиком

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении застройщика, который не сдал жилой дом в Ставрополе в срок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения правоохранителей следует, что участник спецоперации опубликовал в интернете видеообращение, в котором рассказал, что руководство ООО «БК Групп» совершило в отношении него мошеннические действия. Около трех лет назад граждане заключили с застройщиком договор на возведение жилого дома. Потерпевшие оплатили услуги, однако компания до сих пор не завершила работы и не ввела здание в эксплуатацию.

«Многочисленные обращения результатов не принесли. В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении СК.

Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Согласно данным портала rusprofile, ООО «БК-Групп», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий, работает с 2014 года. Отмечается, что финансовая модель компании нестабильна. В 2024 году выручка компании упала на 22% в сравнении с 2023 годом.

Константин Соловьев